Tarifas podem gerar 'interrupções generalizadas' em setores-chave dos EUA, diz Fed de Richmond

O Federal Reserve (Fed) de Richmond divulgou um relatório que mostra que as propostas tarifárias do governo de Donald Trump representam mudanças significativas na política comercial dos Estados Unidos, com impactos econômicos "potencialmente grandes" variando entre setores e regiões. O texto não aborda as tarifas recíprocas, divulgadas há pouco.

"Nossa análise destaca que a carga tarifária imediata - medida pela taxa média efetiva de tarifa - pode aumentar substancialmente, de modestos 2,2% no cenário de referência para até 17,0% na proposta mais agressiva", menciona. Para o Fed de Richmond, as sobretaxações que atingem Canadá, México, União Europeia (UE) e automóveis ameaçam "interrupções generalizadas" em setores-chave dos EUA.

Segundo o informativo, essas preocupações são ecoadas por líderes empresariais, especialmente os do setor de manufatura. "Mais de 30% das empresas agora classificam as políticas comerciais e tarifárias como sua preocupação comercial mais urgente, o que é mais do que o triplo da participação do trimestre anterior", cita.

"As tarifas propostas podem aumentar os custos de insumos, interromper as cadeias de suprimentos e resultar em preços mais altos ao consumidor, potencialmente superando quaisquer ganhos de emprego visados em setores protegidos", acrescenta. O documento ressalta que os formuladores de política monetária devem "pesar cuidadosamente" esses custos em relação às metas pretendidas e considerar medidas direcionadas para apoiar os setores e comunidades mais adversamente impactados por essas mudanças tarifárias.