Príncipe William revela local preferido da família com Kate Middleton

Todo mundo pensa que Príncipe William e Kate Middleton moram com seus três filhos em um castelo imenso, tal como os contos de fadas, no entanto, o casal tem um refugio adorável para onde escapam aos finais de semana e feriados.

Apesar de morarem com príncipe George , a princesa Charlotte e o príncipe Louis, em uma casa de campo em Windsor, chamada Adelaide Cottage, a família prefere uma propriedade em Norfolk, batizada como Anmer Hall. A casa não é nada singela, pois conta com dez quartos, mas segundo o próprio William revelou ao podcast Apple Time to Walk, esse é o lugar favorito da família:

- Passamos o máximo de tempo que podemos em Anmer Hall, é muito tranquilo.

A grande propriedade foi dada ao casal como presente de casamento pela então rainha em 2011. Mas você deve estar se perguntando... Como é a decoração e o estilo da casa do futuro rei e rainha da Inglaterra?

De acordo com a HELLO Magazine, o interior da propriedade foi pensado pelo renomado designer Ben Pentreath que afirma em seu site que seus projetos tem um profundo entendimento por interiores históricos de todos os períodos, mas sempre infundidos com uma nova sensibilidade moderna. Combinamos um uso intuitivo de cores, padrões e detalhes clássicos com elementos contemporâneos ousados quando necessário: garantindo que o ambiente seja perfeito, tanto para o cliente quanto para o edifício.

Quando a princesa Kate lançou um vídeo para comemorar o fim de seu tratamento de quimioterapia, é possível ver vislumbres da decoração da casa quando em um momento discreto e fofo, a família é flagrada jogando cartas na mesa de jantar com os pais de Kate, Carole e Michael Middleton.

É possível reparar no vídeo que o espaço tem uma grande mesa de jantar de madeira, cadeiras tradicionais e grandes portas que se abrem para o jardin. As paredes amarelas criam um espaço alegre, além da sala de estar carregar personalidade por conter plantas, grandes lâmpadas, pratos nas paredes e uma cômoda de madeira do chão ao teto com louças dentro. Kate decorou a mesa com um vaso gigante de flores, trazendo o exterior para dentro.

Chique né? Você imaginava que a decoração da casa dos futuros rei e rainha da Inglaterra fosse ser assim?