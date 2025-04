Defesa de Ana Hickmann se pronuncia após apresentadora ter salário penhorado por dívida

A defesa de Ana Hickmann emitiu um comunicado sobre a decisão da Justiça de São Paulo em penhorar o salário da apresentadora por conta de uma dívida de cerca de 956 mil reais.

De acordo com a nota divulgada, o processo ainda está em andamento, sendo contestado, e não há uma decisão final.

Além de ter sido determinada a realização de uma perícia sobre as assinaturas eletrônicas que constam no contrato do banco, informaram.

A defesa ainda informou que dois pontos foram questionados no caso: a data de emissão do contrato que é posterior à assinatura eletrônica e o documento não foi assinado por Ana Hickmann. O contrato, segundo eles, está sendo analisado pelo DEIC.

Importante destacar que o departamento já confirmou a falsificação de outras 11 assinaturas em contratos particulares, além da existência de dois laudos judiciais atestando a falsificação das assinaturas da apresentadora, encerraram.

Vale pontuar que recentemente Ana Hickmann usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o seu ex-marido, Alexandre Correa:

- O meu agressor continua tentando me calar, meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos e agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e a sua cúmplice.