Marfrig capta R$ 1,5 bilhão em mais longa emissão de CRAs da sua história

A Marfrig concluiu uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor total de R$ 1,5 bilhão. A operação, coordenada pelo BTG Pactual e com participação de BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander, atraiu demanda total do mercado.

A Marfrig estabeleceu um prazo recorde de 20 anos para a emissão, a mais longa já realizada pela companhia, refletindo seu compromisso em alongar o perfil da dívida e reduzir pressões de curto prazo. Além disso, parte dos CRAs foi emitida com taxas abaixo do CDI.

A demanda permitiu que a operação fosse concluída sem a necessidade de acionar o lote adicional de até 25% inicialmente previsto. Os recursos captados serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais. A emissão recebeu classificação preliminar "brAAA (sf)" pela Standard & Poor's.