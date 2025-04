Ticiane Pinheiro comete gafe com a filha e diverte a web: Deu ruim

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 2, para contar uma situação para lá de engraçada com a filha Manuela. A garotinha que é fruto da relação da apresentadora com o jornalista Cesar Tralli, perdeu o primeiro dentinho e emocionou a mamãe. E é claro, que Ticiane quis preparar um momento especial e lúdico para a pequena receber a visita da fada do dente.

Através de um vídeo publicado em seu Instagram, a apresentadora relatou que uma gafe quase colocou tudo a perder. Brincando, ela inicia a gravação dizendo que precisa ser estudada.

- Vou contar minha saga de hoje de manhã. Juro, eu preciso ser estudada. Caiu o dente da Manu e ela tava super empolgada. Ela falou: Mãe, quando que a fadinha do dente vai chegar?. Eu falei: Ah, não sei, ela vem da Disney, demora. Enfim, porque eu não tinha tempo de ir ao shopping comprar presente. E também queria baixar um aplicativo que tinham me falado que é muito legal, que é a fadinha voando e tal.

Ela segue o relato explicando que no fim conseguiu comprar o agrado para a filha e ainda, baixou um aplicativo para a menina conversar com a fada do dente:

- Como eu sou meio lenta para essas coisas assim, resolvi tudo bonitinho. Uma amiga minha foi ao shopping e comprou presente que ela queria, me mandou mil fotos, eu escolhi e comprou. Baixei o app, super bonitinho, e eu já tinha colocado um outro app para ela conversar com a fadinha.

Tici resolveu deixar uma caixinha para que Manu guardasse seus dentinhos em cima do presente, para quando a pequena acordasse visse e pensasse que foi o ser encantado que deixou para ela. Mas e aí que a gafe foi cometida e já aos risos, a apresentadora relembra a reação da filha caçula.

- [Achei que ela] ia ver a caixinha e pensar que foi a fada do dente. Ela acordou e eu falei: E aí, filha, quem te deu esse presente? Será que foi a fada do dente? Ela abriu abriu a caixinha e falou: Não, mãe, o dente está aqui. Eu falei: Ah, a fada leva o dente? A fada tem que levar o dente.

Manu achou que o presente foi dado pelo tio e ainda questionou a mãe do motivo de terem tirado a caixinha da gaveta dela. A famosa respondeu que não sabia o motivo e pediu para a filha agradecer o tio pelo presente. Ticiane ainda contou como foi a reação de Tralli:

- Vou ter que comprar um outro presente e fazer tudo de novo. Aí o Cesar olhava para mim e falava: Não tô acreditando. Mas eu não sabia que a fadinha levava o dente. Sabe por que eu não sabia? Pelo menos antigamente, era meio moda usar um colarzinho com o primeiro dente da criança. Como que a fadinha levou e você usa o dente? Bom, enfim, a gafe no ano já aconteceu. É isso. Vamos ter um outro dia da fadinha visitando a Manu.