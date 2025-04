'Fábrica de mentiras': como atuava quadrilha que espalhava fake news para extorquir vítimas

Um casal de influenciadores foi preso, nesta terça-feira, 1º, no interior de São Paulo, acusado de integrar uma quadrilha que criava fake news e cobrava para não espalhar as notícias falsas em redes sociais. Conforme a Polícia Civil, os dois operavam o que denominavam "Boca do Glamour", um serviço de difusão de notícias mentirosas e de ódio contra a idoneidade de pessoas e empresas. A polícia investiga o envolvimento de mais pessoas no esquema.

O casal preso não teve a identidade divulgada, o que impossibilitou o contato da reportagem com a defesa.

A investigação teve início há dez meses, depois que uma das vítimas procurou a polícia contando que havia pago R$ 15 mil para que os suspeitos retirassem uma notícia falsa a seu respeito que eles mesmo tinham produzido. Outras quatro vítimas da quadrilha foram localizadas durante a investigação e fizeram a denúncia, mas o número de pessoas extorquidas pode ser maior, segundo a polícia.

Os investigados criaram também um serviço de assinatura para uma clientela denominada "close friends" (amigos próximos, em inglês), que se valiam das plataformas para veicular suas próprias fake news. As pessoas pagavam uma mensalidade para distribuir informações falsas, que os operadores usavam também para extorquir as vítimas. Os assinantes do serviço também serão investigados.

Segundo a polícia, como a maior parte das postagens versava sobre a vida íntima de profissionais liberais e empresários, muitos se recusaram a apresentar denúncia, mesmo tendo pago os valores extorquidos. "Trata-se de uma verdadeira fábrica de mentiras operadas a partir de plataformas digitais, algumas sem qualquer tipo de controle no País", diz o delegado Everson Aparecido Contelli, da Seccional de Fernandópolis.

Segundo ele, o objetivo do grupo era bem definido: ganhar dinheiro por meio de extorsões para evitar maior disseminação de fake news, plantadas pelo próprio grupo em redes sociais. A investigação apontou uma progressão nas extorsões, com os seguintes passos:

1 - exigir dinheiro para não perturbar as vítimas com notas em veículos digitais de notícias;

2 - exigir dinheiro para não divulgar falsas notícias que impactam empresas e reputações;

3 - exigir dinheiro sob pena de os ataques atingirem familiares das vítimas, como cônjuges e filhos.

Todas as chantagens eram sem rosto, feitas por meio de redes, algumas com conexões internacionais, com uso de VPNs e de fintechs para lavagem de dinheiro, bem como dificultar o rastreamento e a identificação. Algumas mensagens mencionavam, como forma de ameaça, os locais de trabalho da vítima e onde estudavam seus filhos.

A polícia chegou ao local onde o casal operava a "Boca do Glamour" e, além de efetuar a prisão dos dois, apreendeu computadores, celulares e cartões. Os recursos de contas correntes do casal, que somavam mais de R$ 100 mil, foram bloqueados para eventual ressarcimento das vítimas.

De acordo com o delegado, as investigações vão prosseguir para identificar outros possíveis elos da quadrilha. O material apreendido será analisado. "Há uma espécie de escalonamento de crimes cibernéticos, onde o Estado gasta cada vez mais recursos em busca de localizar esses criminosos digitais, com impacto direto no orçamento público", diz.