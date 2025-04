Em tratamento contra câncer no intestino, Preta Gil é internada duas semanas após alta

Em tratamento contra câncer no intestino, Preta Gil precisou ser internada novamente na última terça-feira, dia 1, na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o Metrópoles, a cantora deu entrada no hospital para realizar novos exames e tomar medicamentos que só podem ser ministrados no local. Ainda, segundo o veículo, Preta deve receber alta nos próximos dias.

No último domingo, dia 30, durante participação no Domingão com Huck, Preta falou com mais detalhes sobre a sua doença e garantiu que esgotou todos os tipos de tratamentos no país:

- Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, disse.

Vale pontuar que Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023.