Após polêmica do velha sonsa, Dona Vilma revê cena de Vinicius falando dela e mantém opinião: Ele é malandro

Dona Vilma participou de um bate-papo com Ana Maria Braga nesta quarta-feira, dia 2. Após deixar a casa do BBB25, a mãe de Diogo Almeida analisou sua passagem no jogo no famoso Café com Eliminado.

Logo no começo da conversa, Ana quis saber o que mudou para Vilma quando Diogo, seu filho e antiga dupla no jogo, deixou a casa:

- Antes eu não queria contrariá-lo. E a gente não conseguia encontrar um grupo. [...] Quando ele saiu, eu falei e agora? Não consegui um grupo com ele, e sem ele? Mas no outro dia um grupo me abraçou. E foi tudo se encaixando.

Ao analisar sua última decisão no game, puxar Vinicius, o seu maior rival, para o paredão com ela, Vilma diz que não se arrepende. Apesar de ter a opção de escolher Dona Delma, ela explica sua decisão:

- Ela [Delma] fala as coisas sem pé nem cabeça, eu não entendo nada que ela fala. Puxando ela, eu não tenho nem o que falar. Eu escolhi o Vinicius, mas podia ter dado errado com a Delma, ela também voltou do paredão.

Já sobre a polêmica com o brother, a quem ela acusa de ter lhe chamado de velha sonsa [informação que veio com Renata da Vitrine do Seu Fifi], Vilma conta que ainda acredita nessa teoria, mesmo tendo visto o vídeo do momento:

- Ele tentou dar uma disfarça ali, porque ele é malandro, ele tem estratégia. Eu não quis falar sobre isso porque ele ia tentar me enrolar com sempre.

Aline como nora?

Ana também mostrou para Vilma a reação de Aline ao vê-la falando dela dentro da casa. Em sua defesa, a mãe de Diogo Almeida disse que não quis ser desrespeitosa:

- Eles estavam começando uma relação ali, e eu não estava vendo ela merecendo ele. Ele dava tanto carinho para ela. Eu gosto da Aline, apesar dela ter esse lado explosivo dela, um furacão, Diogo é uma pessoa público.