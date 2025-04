Grávida, Carol Peixinho compartilha 1º ultrassom ao lado de Thiaguinho

Carol Peixinho e Thiaguinho estão radiantes com a gravidez! O casal anunciou que estão esperando o primeiro bebê no último domingo, dia 30, com um ensaio lindíssimo nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, dia 2, a nova mamãe do mundo dos famosos fez um dump do mês de março e compartilhou o primeiro ultrassom ao lado do amado.

Março foi marcante, radiante, feliz e inesquecível!!, escreveu ela, que ainda chamou atenção para a última foto do carrossel: A última foto? Não tenho estrutura.

Através dos comentários, Thiaguinho também falou com carinho do mês de março:

Março sempre é especial pra mim? Mas esse de 2025? Amo vocês, meus amores!