Fabiana Justus se emociona ao relembrar conversa que teve com as filhas após descobrir leucemia

Fabiana Justus se emocionou ao relembrar a conversa que teve com as duas filhas gêmeas Chiara e Sienna, após descobrir a leucemia, em 2024. O assunto foi abordado durante um bate-papo da influenciadora com Mica Rocha.

Segundo a filha de Roberto Justus, o dia foi muito difícil:

- Eu tenho vontade de chorar já. Eu sabia que eu ia chorar aqui. Mas enfim... Aquele dia foi muito, muito triste porque as meninas chegaram e eu tive que contar para elas, entendeu?, disse.

Fabiana contou que as herdeiras ficaram sem entender o motivo da internação e entraram em desespero:

- Contei que eu achava que ia ficar 30 dias. Acabei ficando 40 internada. E aí elas, tadinhas... Nessa idade você nem entende muito o quê que é tempo. E elas falaram para mim: não. Acho que foi a cena mais triste que você pode imaginar, porque as duas entraram em desespero, porque elas não entendiam por que que eu tinha que ficar no hospital.

E continuou:

- E eu falava: os médicos falaram que a mamãe tem que ficar e tal. A gente tentou explicar para elas de um jeito que elas fossem entender. A gente tentou deixar de uma forma lúdica.