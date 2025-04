Flora Gil compartilha clique com Preta Gil nos bastidores da turnê Tempo Rei: Alegrando nossos corações

Flora Gil compartilhou alguns cliques dos bastidores da última turnê de Gilberto Gil, intitulada como Tempo Rei. Em um deles, Preta Gil, filha do cantor, apareceu ao lado da madrasta, que escreveu: Alegrando nossos corações. Vale lembrar que a cantora está passando por um tratamento contra o câncer, que voltou em quatro regiões diferentes de seu corpo.

Além de Preta, outro nome de peso que apareceu nos bastidores foi o Lulu Santos! Os dois são grandes amigos e até já deram um selinho em público.

E não parou por aí! Milton Nascimento também apareceu nos cliques dos bastidores. Eles até tem um álbum juntos, Gil & Milton, sabia dessa?

Por fim, Marisa Monte também apareceu no compilado de fotos. A cantora já subiu no palco com Gil durante a turnê.