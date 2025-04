'BBB 25': Vilma discorda sobre 'velha sonsa' e critica Vinícius no 'Mais Você?

O Café com o Eliminado do Mais Você desta quarta-feira, 2, contou com Vilma, participante que deixou o BBB 25 no dia anterior. Para Ana Maria Braga, a mãe de Diogo Almeida discordou das falas de Vinícius: "Ele tentou dar uma disfarçada".

Os embates com Vinícius foram reprisados durante o programa matinal. Perguntada pela apresentadora se a estratégia de colocar um participante que tivesse menos chances de voltar da eliminação seria melhor, disse: "Eu tinha na mente e falei que queria colocar Vinícius no Paredão. Eu não pensei na Delma ... escolhi Vinícius. Deu errado? Deu, mas poderia dar com a Delma, porque ela também voltou".

Ela discordou que Vinícius falou sobre Diogo durante o episódio do "velha sonsa": "Esse 'demora para resolver' só poderia ser comigo, não foi com o Diogo. Ele tentou dar uma disfarçada ali, porque ele é malandro".

"Eu não quis conversar com ele. Ele ia tentar me enrolar, como sempre ... Era com ele que eu tinha embates fortes", completou.

Vilma afirmou que Aline e Vinícius puxaram a "briga da lentilha" propositalmente, o que causou a eliminação de seu filho. "Ela Aline não queria ouvir ninguém."

Sobre sua ida ao programa, comentou: "Tive vários medos, mas encarei e me dei bem. Não vou reclamar, só agradeço. Não imaginava passar pelo que passei lá."

"Ela me deixa muito confusa. Ela me chama para o Sincerão, não entendo nada que ela fala, me deixa nervosa. Eu gosto dela, mas ela me sacaneia", confessou, sobre Delma.

"Vitória, coitadinha, só come e dorme. Quando acorda, quer me colocar no Paredão. Mas é muito engraçada", disse, por fim, sobre Vitória Strada.

