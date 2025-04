Lula cancela ida à cerimônia de 60 anos do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a ida à cerimônia de 60 anos do Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 2. A atualização consta na agenda oficial da presidência da República, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom). A previsão era de que o chefe do Executivo marcasse presença no evento às 14h30. Não houve, até o momento da publicação desta nota, informações sobre a razão do cancelamento. O único compromisso oficial do petista durante o período da tarde é com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 16h30.