Josh Brolin, Francis Ford Coppola e mais famosos lamentam a morte de Val Kilmer: - Sempre lembrarei dele

O mundo do cinema está se despedindo de mais uma estrela. A morte do ator Val Kilmer foi anunciada na última terça-feira, dia 1º, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela sua filha, Mercedes Kilmer, ao jornal The New York Times.

Após a notícia ser divulgada, diversos amigos e fãs do ator lamentaram a perda do ator e, nas redes sociais, celebridades de Hollywood prestaram homenagens a ele.

O ator norte-americano Josh Brolin compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado de Val. Na legenda, Josh disse o quanto sentirá falta do amigo.

Até mais, amigo. Vou sentir sua falta. Você era um fogo de artifício inteligente, desafiador, corajoso e supercriativo. Não sobrou muito disso. Espero vê-lo lá em cima nos céus quando eu finalmente chegar lá. Até lá, memórias incríveis, pensamentos adoráveis.

Josh Brolin e Val Kilmer atuaram juntos em Inimigos Públicos, um filme de 2009 dirigido por Michael Mann, que também prestou homenagem ao ator.

Na sua rede social, o diretor que também esteve com Val no filme Fogo contra Fogo, afirmou que a sua morte é uma triste notícia.

Enquanto trabalhava com Val, sempre me maravilhei com o alcance, a brilhante variabilidade dentro da poderosa corrente do caráter possessivo e expressivo de Val. Depois de tantos anos de Val lutando contra doenças e mantendo seu espírito, esta é uma notícia muito triste, escreveu Michael.

Francis Ford Coppola dirigiu Val no filme Virginia em 2011, e destacou em uma publicação no Instagram o talento do ator.

Val Kilmer era o ator mais talentoso quando estava no Ensino Médio, e esse talento só cresceu ao longo de sua vida. Ele era uma pessoa maravilhosa para se trabalhar e uma alegria conhecê-lo - sempre me lembrarei dele, escreveu na legenda.

O perfil do filme Top Gun no X, antigo Twitter, também prestou uma homenagem a ele. Val ficou conhecido por interpretar o personagem Iceman no clássico. Ele também era o rival de Tom Cruise, que interpretava Maverick, na escola de aviação da Marinha dos Estados Unidos.

Lembrando Val Kilmer, cuja marca cinematográfica indelével atravessou gêneros e gerações. RIP Iceman, escreveram no Post.