Com eliminação de Dona Vilma, Diogo Almeida revela se teria relacionamento com Aline fora do BBB25

Diogo Almeida foi bater um papo com Patrícia Poeta no Encontro desta quarta-feira, dia 2. Com a eliminação de sua mãe no BBB25, o ator contou um pouco sobre o reencontro com ela e tudo que rolou no game que culminou na saída dela.

Segundo a opinião de Diogo, Vilma só saiu por ter escolhido puxar Vinicius para o paredão com ela

- O grupo dela era minoria, e na hora de puxar para o paredão ela puxou o Vinicius. E aí na votação aqui fora o Vinicius acabou levando a melhor. Mas ela tinha grandes chances de chegar na final.

Além disso, Diogo comentou sobre as desavenças entre a mãe e Vini, que só piorou quando Renata voltou da Vitrine do Seu Fifi dizendo que o rapaz havia lhe chamado de velha sonsa.

- Embora ela diga que não, a gente acaba sendo influenciado. O que chega tem muito valor, ainda mais da forma que chegou, da Renata, que é uma amiga. [...] Só que essa questão com o Vinicius vinha de antes.

Namoro com Aline?

Patrícia também quis saber sobre a vida amorosa de Diogo. Questionado se já teria conversado com Aline, que foi eliminada recentemente, ele afirmou:

- A gente conversou, era importante ter essa conversa. A gente precisava falar sobre alguns assuntos, sobre situações que ocorreram na casa e que não tinham sido conversadas ainda. Está tudo bem, mas vamos lá. Vida que segue.

Pressionado por Poeta, Almeida afirmou que não tem como saber se o romance continuará aqui fora:

- Eu tenho carinho pela Aline, eu tenho muito respeito por ela. O futuro eu não sei, mas eu tenho muito respeito por ela.