Encontro de lendas! Edgar Vivar, o Seu Barriga, e Paul Zaloom, o Beakman, postam clique juntos: Um novo amigo

Bateu uma nostalgia aí? Edgar Vivar, o Seu Barriga de Chaves, e Paul Zaloom, o Beakman de O Mundo de Beakman, se encontraram! Os dois postaram um clique juntos na última terça-feira, dia 1º, no Instagram e levaram a internet à loucura:

Demorou para carregar aqui.. Que foto pesada, duas lendas!, disse um.

O Seu Barriga vai cobrar aluguel do laboratório!, brincou outro.

Sr. Barriga e Beakman, minha infância!, lembrou mais um.

Na legenda da publicação, Paul se empolgou com o encontro com o ator e celebrou a nova amizade:

Tive o grande prazer de conviver com o lendário comediante e brilhante ator Edgar Vivar na Cidade do México algumas semanas atrás, quando me apresentei no La Mole. Um homem superinteressante, sábio e engraçado! Tivemos um ótimo jantar juntos e ganhei um novo amigo no México!

Os dois marcaram a infância dos anos 90, já que Chaves e O Mundo de Beakman eram um sucesso na televisão brasileira na época - e se mantêm vivos até hoje! Edgar vivia o Seu Barriga, o dono das casas da vila, que sempre aparecia para cobrar os outros personagens do aluguel. Já Paul vivia o protagonista Beakman, que misturava educação e diversão, expondo conceitos básicos da ciência e da natureza, fazendo experimentos na companhia de seus dois assistentes, Josie e Lester.

E você, esperava que esses dois mundos se encontrassem?