Ticiane Pinheiro celebra a queda do primeiro dente da filha caçula e se emociona: - Muito boa essa fase

A fase da janelinha chegou para a filha caçula de Ticiane Pinheiro, Manuella Tralli. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo celebrando a queda do primeiro dentinho da garota e se emocionou ao relembrar fases.

Na publicação, compartilhado em seu Instagram, é possível acompanhar um compilado de momentos de Manu mostrando o dente mole ou sua nova janelinha.

- O primeiro dente que cai a gente nunca esquece. Eu lembro que estava no trabalho, a Manu estava no Carnaval, num hotel fazenda com toda a família, e, de repente, a alegria dela ao sentir o dentinho mole. Ela começou a ficar ansiosa para aquele dente cair, iniciou a apresentadora no vídeo.

- Depois de umas duas, três semanas, quase o dentinho caiu, e aí começou a ansiedade para ela ir para a escola e mostrar para todo mundo que ela estava com aquela janelinha. Agora está na fase do segundo dente começar a ficar mole, e ela não vê a hora. É muito boa essa fase, é muito gostoso de acompanhar todo desenvolvimento de uma criança, finalizou Tici.

A caçula é filha de Ticiane com César Tralli. Além dela, a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, fruto de sua antiga relação com Roberto Justus.