Ancelotti vai a julgamento e presta depoimento sobre sonegação de impostos na Espanha

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareceu a um tribunal na Espanha para prestar depoimento nesta quarta-feira, sobre suspeita de sonegação fiscal. O treinador é acusado de não pagar um milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões) em impostos relativos a direitos de imagem durante as temporadas de 2014 e 2015, época em que estava à frente do clube merengue.

Os promotores acusaram Ancelotti em março de 2024 de ter usado empresas de fachada para esconder seus verdadeiros ganhos. Eles alegaram que o técnico italiano, por exemplo, usou uma empresa que não tinha "nenhuma atividade (econômica) real" nas Ilhas Virgens como parte de um suposto esquema.

Ancelotti negou qualquer irregularidade antes do julgamento. Vestido com um de seus ternos azul-escuros, que usa enquanto comanda os jogos do Real, ele proclamou sua inocência sob o argumento de que não era residente fiscal da Espanha durante parte desse tempo .

Diante desse cenário, os promotores estaduais estão buscando uma sentença de prisão de até quatro anos e nove meses por duas acusações de fraude fiscal, além de uma multa de 3,2 milhões de euros (algo em torno de R$ 19,7 milhões).

"Já paguei a multa, o dinheiro está com eles e agora os advogados estão conversando para tentar encontrar uma solução", disse Ancelotti em março de 2024. "Vamos ver o que o juiz diz."

Cotado para assumir o cargo da seleção brasileira após a demissão de Dorival Júnior, Ancelotti, de 65 anos, é um dos treinadores de futebol mais vitoriosos do futebol mundial.

Ele ganhou a Liga dos Campeões cinco vezes, sendo três com o Madrid e duas com o Milan. Além disso, é o único treinador a ter conquistado títulos nacionais na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.