FGV diz que Indicador Antecedente de Emprego será descontinuado a partir de maio

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) informou na manhã desta quarta-feira, 2, que descontinuará as divulgações do Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) a partir de maio deste ano.

"O FGV IBRE comunica que a partir de maio o IAEmp será descontinuado da base de indicadores do Instituto. Desta forma, abril será o último mês de divulgação no calendário do Ibre", informou o Ibre/FGV, em nota distribuída à imprensa.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Segundo a FGV, a Sondagem do Mercado de Trabalho entrará no calendário mensal de divulgações a partir do segundo semestre de 2025. Até então, os resultados da sondagem eram divulgados esporadicamente, como quesito especial.