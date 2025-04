Nos EUA, juíza apoiada pelos democratas vence eleição para a Suprema Corte de Wisconsin

A juíza Susan Crawford, apoiada pelos democratas, venceu nesta terça-feira, dia 1º, a eleição para a Suprema Corte do Estado de Wisconsin. O resultado do pleito representou uma derrota para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para o empresário Elon Musk, que apoiaram o ex-procurador-geral do Estado Brad Schimel.

A vitória de Crawford consolidou a maioria democrata no tribunal pelos próximos três anos. Como magistrada no condado de Dane, Crawford tem um histórico de decisões a favor do direito ao aborto e das entidades sindicais. O ex-presidente Barack Obama e o investidor George Soros manifestaram apoio à juíza.

A disputa bateu recorde de gastos e serviu de termômetro para outras batalhas políticas no país. Musk esteve em Wisconsin no domingo para se juntar à campanha de Schimel. O empresário, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental do governo americano, entregou pessoalmente cheques de US$ 1 milhão aos eleitores. Fonte: Associated Press.