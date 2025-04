Mesmo na altitude, Atlético-MG estreia na Sul-Americana com empate no Peru

Mesmo jogando em uma altitude de 3.400 metros acima do mar, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, o Atlético-MG fez uma boa partida e por muito pouco não estreou com vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com direito a bola na trave de Hulk, ficou no 0 a 0 com o Cienciano.

Com o resultado, as duas equipes somaram o primeiro ponto no Grupo H, que ainda tem o Caracas-VEN como líder, que nesta terça-feira, venceu o Deportes Iquique, por 2 a 1, no Chile. Os chilenos, por sua vez, ficam na lanterna ainda zerados. Agora, o foco do Atlético-MG volta a ser o Brasileirão após derrota na estreia para o Grêmio por 2 a 1.

Mesmo temendo a altitude do Peru, o Atlético-MG tentou começar a partida tendo mais posse de bola para impor o ritmo do jogo, mas foi o Cienciano quem chegou com perigo pela primeira vez. Após uma saída errada de bola, Alexi Gómez arriscou um chute cruzado, mas mandou para fora.

O Atlético-MG, por sua vez, respondeu logo depois. Cuello cruzou rasteiro, a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Rony, mas mandou para fora. A outra boa chance do time brasileiro veio já no final da primeira etapa. Aos 44, Hulk foi à linha de fundo e encontrou Gustavo Scarpa, que tentou tirar do goleiro, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Atlético-MG levou perigo logo no primeiro minuto. Cuello roubou a bola e acionou Gabriel Menino, que arriscou um chute de primeira e obrigou o goleiro Bolado a fazer um verdadeiro milagre para salvar o Cienciano. Já aos 19, foi a vez de Cuello ter a sua chance. Ele invadiu a área e finalizou forte, no canto, mas o goleiro rival foi buscar mais uma vez.

O time brasileiro não desistiu e seguiu em cima. E, aos 23, veio a melhor chance do jogo. Hulk cobrou escanteio, buscando um gol olímpico, e acertou a trave, seria um golaço. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e o Atlético-MG acertou a trave mais uma vez, agora com Fausto Vera, aos 37. Com um pouco de sorte, o time mineiro poderia ter vencido.

FICHA TÉCNICA

CIENCIANO-PER 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CIENCIANO-PER - Juan Bolado; Josué Estrada, Leonel Galeano, Danilo Ortiz e Alexi Gómez; Santiago Arias, Claudio Torrejón (Ascues) e Benites (Noronha); Juan Romagnoli (La Torre), Carlos Garcés e Beto da Silva (Gentile). Técnico: Cristian Díaz.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Júnior Alonso e Caio Paulista; Rubens, Gabriel Menino (Fausto Vera), Cuello (Guilherme Arana) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - Alexi Gómez, Arias, Garcés e Torrejón (Cienciano).

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER).