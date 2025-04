Petrobras se reúne com petroleiros amanhã para tratar de teletrabalho e bônus

A Petrobras vai se reunir com a categoria dos petroleiros nesta quarta-feira, 2, para discutir, entre outros temas, as regras de teletrabalho e bônus, informou a Federação única dos Petroleiros (FUP).

A convocação da reunião, por parte da companhia, vem após uma paralisação dos trabalhadores no último dia 26 de março, que a FUP define como "greve de advertência de 24 horas".

Os trabalhadores se opõem à imposição do aumento da carga horária presencial de dois para três dias em posições administrativas - discussão que se arrasta desde janeiro - e também às propostas de redução da remuneração variável.

Segundo a FUP, outras cobranças são a recomposição do efetivo de pessoal; aumento segurança em todo o Sistema Petrobrás; entrada em operação da fábrica de fertilizantes do Paraná, a Fafen PR; e o fim do equacionamentos da Petros, o fundo de previdência complementar da categoria; e a criação de um plano de cargos e salários "justo e isonômico".

A FUP encara a reunião de amanhã como resultado da paralisação do dia 26, bem sucedida pela "forte adesão em todo o País, com envolvimento de milhares de trabalhadores das bases da FUP".

A entidade enviou à empresa um documento solicitando reunião com a presidente da estatal, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, para discutir a pauta de reivindicações compartilhada por FUP e Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Não resta claro se Magda estará na reunião desta quarta-feira.

Em nota, a diretora da FUP afirmou que "a greve de advertência cumpriu o objetivo de alertar a alta administração da Petrobrás sobre a importância das negociações coletivas com os sindicatos".