Lotofácil 3357 sorteia R$ 1,7 milhão, veja números sorteados

O apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta terça-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:





01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Dois apostadores das cidades de Curitiba, no Paraná, e São Roque, no interior de São Paulo, dividiram o prêmio do sorteio desta segunda-feira e cada um dos ganhadores faturou R$ 988.704,74.