Benny Blanco vende apartamento de solteiro em Nova York por 20 milhões de reais

Benny Blanco está de mudança! Noivo de Selena Gomez, o produtor colocou seu apartamento de solteiro em Chelsea, Nova York, a venda e finalmente conseguiu realizar a transação. Segundo a revista People, o rapaz fechou o contrato por três milhões e 600 mil dólares, cerca de 20 milhões de reais.

Ainda de acordo com a revista, a propriedade tem cerca de 204 metros quadrados e três quartos. Até que pequeno para um famoso, não é?

Benny está se preparando para iniciar a vida de casado com Selena Gomez, com quem acabou de lançar um álbum o - I Said I Love You First. Os dois estão noivos desde dezembro de 2024, um ano após assumirem o romance publicamente.

Ainda de acordo com Selena, Benny e ela ainda não começaram os preparativos para o casamento. Em entrevista ao Today Show, ela contou:

- Na verdade, estou filmando a quinta temporada de Only Murders agora. Sabe, ele tem que fazer algumas coisas de trabalho também. Para ser honesta, estou apenas aproveitando o momento, e sim, então começaremos a loucura.