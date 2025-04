Novo acusador afirma que foi estuprado e humilhado em festas de P-Diddy

Os relatos bizarros sobre P-Diddy não param. Dessa vez, um novo acusador afirma que foi estuprado e humilhado durante uma das festas estranhas do rapper em Miami. E não para por aí, ele ainda afirma que celebridades como Beyoncé, LeBron James e Gloria Estefan, o viram em péssimo estado.

No processo obtido pelo TMZ, um homem chamado Joseph Manzaro, está processando Sean Combs por tráfico de pessoas e alega que foi humilhado pelo famoso em uma festa em abril de 2015, do qual, foi obrigado a usar uma máscara de pênis em seu rosto. Nesse evento, ele teria sido drogado e transportado para Star Island, em Miami. No local, afirma ter sido arrastado para a entrada dos fundos da mansão de Emilio e Gloria Estefan, onde a cantora em pânico exigiu que alguém chamasse uma ambulância ao ver o estado de Manzaro.

No entanto, na ação ainda consta que Emilio Stefan silenciou a esposa, a levando para longe e que logo em seguida, viu o astro da NBA, LeBron James, apenas usando uma toalha de banho. Joseph explica que o jogador de basquete olhou para ele e disse:

- É melhor vocês fazerem algo sobre isso!

De acordo ainda com a documentação, a atriz pornô Adria English o conduziu por um túnel secreto até a mansão de Diddy. Lá, ele recuperou a consciência em uma área onde pode ver Jay-Z e Beyoncé. Ao ver Joseph Manzaro usando uma máscara de pênis, a cantora teria questionado:

- O que é isso? O que é isso tudo? Por que esse homem branco seminu com uma máscara de pênis está aqui na minha frente?

Um dos capangas do rapper teria respondido:

- Diddy quer que ele veja o que fazemos com os informantes. Isso é parte de sua punição.

As alegações pesadas ainda continuam quando Joseph relata que foi obrigado a passar por salas cheias de pessoas que zombavam dele. Diddy teria ordenado que o despissem, e então, foi vestido com uma calcinha de biquíni fio dental. Ele ainda diz que um dispositivo sexual com trava foi fixado à máscara, saindo de sua boca, seguindo por atos degradantes e não consensuais que eram obrigados por Sean Combs.

Eita...