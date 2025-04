Gracyanne Barbosa desabafa sobre morte de cachorra: Perder um animal é perder parte da família da gente!

Após deixar o confinamento do BBB25, Gracyanne Barbosa se atualizou de tudo que aconteceu e acabou recebendo as notícias envolvendo as suas duas cachorras: a bulldog Belety, que morreu, e a fugitiva Angel.

Através dos stories, ela contou que Belety já estava com uma idade avançada e fazia acompanhamento médico:

Triste, muito triste! Perder um animal é perder parte da família da gente! Belety estava idosa, com problemas de saúde há pouco mais de um ano. Ela fazia tratamento e acompanhamento médico, estava com deficiência na visão e na memória, tinha dias que nem reagia a nada! Foi muito amada, cuidada e mimada por todos. Nossa gordinha deixou saudade.

Além disso, Gracyanne comentou sobre sua cachorra desaparecida e o quanto ela é espoleta:

Sempre foi danadinha no sentido de correr, caçar coisas, não tem medo de nada, aventureira. Foram feitas buscas no condomínio, minha equipe e família procuraram em todos os lugares possíveis! Bombeiros e Defesa Civil foram acionados, e eles acham que ela não está viva. Há também uma busca interna com equipe. Eu, como mãe, prefiro acreditar que ela vai ser encontrada.