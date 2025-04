BC divulga testes de estresse sobre as reservas internacionais

O Banco Central divulgou, no Relatório de Gestão das Reservas Internacionais de 2024, testes de estresse acerca do comportamento das reservas. Com base em valores de 31 de dezembro, a autarquia calcula que uma desvalorização de 30% das outras moedas das reservas contra o dólar levaria a uma perda de US$ 19,83 bilhões.

Uma valorização de 30%, em contrapartida, causaria ganhos na mesma magnitude para as reservas, segundo o BC. Altas ou baixas de 20% teriam impacto de US$ 13,22 bilhões no mesmo sentido. Variações de 10% teriam efeito de US$ 6,61 bilhões no mesmo sentido, e de 5%, de US$ 3,30 bilhões.

O BC também divulgou testes de estresse sobre o comportamento das taxas de juros de economias onde há investimentos das reservas. Uma elevação constante de 5 pontos porcentuais ao longo da curva, por exemplo, retiraria US$ 40,5 bilhões das reservas via marcação a mercado. Uma alta de 0,5 ponto teria impacto de US$ 4,6 bilhões no sentido oposto.