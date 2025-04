Em entrevista comovente, Dave Coulier revela boa resposta ao tratamento de câncer: Estou me sentindo muito bem

Aos 65 anos de idade, o ator Dave Coulier viu a sua vida virar de ponta cabeça após receber o diagnostico de linfoma não-Hodgkin. O astro de Três é Demais, foi diagnosticado em outubro de 2024 e, desde então, segue firme no tratamento e com boas notícias.

Em entrevista à Parade, Coulier contou que começou com as sessões de quimioterapia logo após descobrir a doença. No mês de fevereiro, ele completou a última rodada e falou sobre o impacto que causou em seu corpo.

- Os sintomas estavam piorando cada vez mais a cada tratamento. Então a neuropatia, que eu não tinha experimentado antes, começou a aumentar. A náusea começou a aumentar. A tontura começou a aumentar. Eles chamam isso de cérebro quimio, onde você fica um pouco confuso ? isso começou a aumentar. Meus dias de poder levantar, andar e ser ativo começaram a diminuir.

Foi na sexta rodada da quimio que Dave viu sua condição piorar:

- Alguns dias, eu simplesmente não queria fazer nada. Embora eu quisesse me movimentar, sair e, você sabe, trabalhar em casa, eu simplesmente não conseguia. Havia tanta fadiga relacionada ao câncer que piorava progressivamente, piorava e piorava, e eu pensei: Uau, é assim que vai ser.

Dave sobre saudade de Bob Saget e relação com John Stamos

Durante a entrevista, Dave relembrou com carinho de Bob Saget, seu grande amigo e parceiro na série Três é Demais. O ator morreu em janeiro de 2022, quando tinha a mesma idade de Coulier.

- Sinto muita falta do Bob. Eu realmente tinha um irmão [nele]. Conheci Bob quando tinha 18 anos. E, a propósito, sim, ele vem até mim nos meus sonhos, e ele sempre faz algo bobo e tolo e me faz rir. Ele teria me ligado todos os dias. Como você está? Qual é o prognóstico, Dave? Diga-me o que está acontecendo. Ele teria me deixado louco. Era uma loucura adorável que ele tinha. Penso nele frequentemente.

A saudade do amigo é tão grande que Dave se pega com o telefone para fazer uma ligação ao amigo:

- Tenho um momento de clareza e penso: Ah, ligue para Bob, e então percebo que não posso. E então percebo que não posso ligar para ninguém e contar a eles esse pensamento que tenho agora porque Bob é o único que pensaria tão absurdamente a ponto de ser capaz de responder a isso.

Em novembro de 2024, Dave surgiu ao lado de John Stamos em diversos cliques nas redes sociais. Nas imagens compartilhadas, os dois apareceram sem cabelo logo após o diagnostico do câncer. Na época, Stamos foi muito criticado e Daves saiu em defeso do amigo:

- Acho que as pessoas entenderam mal meu relacionamento pessoal com meu amigo John Stamos. Ele sabe o que me faz rir, e quando ele saiu daquele jeito, eu caí no chão rindo. Não fomos nós tirando sarro dos outros, mas sim: Vamos rir muito disso porque essa é uma jornada difícil. Foi isso que confundiu John e eu. Não estamos tentando enviar nenhum tipo de mensagem estranha para as pessoas ou tirar sarro delas. Este é ele e eu compartilhando nosso relacionamento pessoal juntos, e então, pedimos desculpas.

Apoio da esposa, Melissa

Casado desde julho de 2014, após quase uma década de namoro, Dave Coulier foi só elogios à amada, Melissa.

- Ver minha esposa exausta naqueles dias em que eu fico tipo, Você pode me dar um pouco de água? e Eu ainda não tomei meus comprimidos... Ela está correndo exausta me ajudando. Essa é a imagem que ficará comigo ? como isso afeta os membros da sua família. Pessoas que passam por isso sabem exatamente do que estou falando.

O ator ainda contou que com o apoio da esposa cortou diversas coisas, como o açúcar.

- Caramba, eu desisti de muitas comidas divertidas. Eu amo sushi, então eu não podia comer peixe cru por causa dos níveis de bactérias que podem existir, e meu corpo não seria capaz de combatê-los. Eu era um grande cara de sobremesa. Eu sempre comemorava. Se vamos jantar fora, eu como sobremesa porque estamos fora: Isso é especial. Eu acredito firmemente que o que você coloca no seu corpo é exatamente o que você receberá de volta. Então, eu cortei completamente todo o açúcar. Por causa da minha idade e porque eu ainda gosto de jogar hóquei no gelo, eu tinha muita inflamação, e quando parei de comer açúcar, ela desapareceu em questão de sete dias.

Coulier relembra momentos difíceis

Em outro momento, o ator revelou que em alguns momentos do tratamento pensou na morte. Segundo ele era algo inevitável.

- Acho que a mente de todo mundo vai para lá. Faz parte da realidade da vida. Tipo, Uau, isso é muito sério e Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu já vi isso muitas vezes na minha família.

A esposa do ator ainda relembrou que na quinta sessão ele pensou em desistir:

- Depois [da quinta rodada de] quimio, ele disse: Não sei se conseguiria fazer isso de novo. Ele disse: Estou preparado de qualquer maneira. Se eu morrer, eu morro. E se eu puder ficar aqui, ótimo. Eu quero ficar. Essas conversas foram obviamente muito difíceis.

Atualizações...

Davie aproveitou a entrevista para falar sobre o seu estado de saúde atualmente. Animado com o resultado dos novos exames, ele disse:

- Eles me bombardearam com mais três tratamentos depois disso, e não esperam ver nada [mais]. Não sei como ver isso de outra forma que não seja com uma atitude positiva. E especialmente porque estou em uma posição em que posso inspirar os outros. Uma atitude negativa não inspira ninguém. A positividade, porém, pode levar você longe. Não me sinto amaldiçoado.

- Talvez eu tenha sido abençoado de alguma forma estranha. Eu sei que parece um pouco estranho, mas talvez eu tenha, você sabe, recebido essa tocha, e uma varinha mágica acenou sobre mim e disse: Dave, você pode fazer algo aqui.

Nas últimas semanas, ele e a esposa foram inundados com boas notícias:

- Melissa e eu esperamos uma semana para receber os resultados da biópsia, e não há sinal de câncer. Uma das poucas vezes na minha vida em que zero foi um ótimo número para ouvir. Vou te dizer uma coisa. Hoje é o primeiro dia em que eu realmente sinto tipo, Uau, estou me sentindo muito bem. Eu me sinto eu mesmo. E é hoje, encerrou ele, que ainda não está fora de perigo e aguarda o resultado de um novo exame.