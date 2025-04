Reservas caíram de US$ 355 bi em 2023 para US$ 330 bi em 2024, por venda de dólares no 4º tri

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 1º de abril, o seu Relatório de Gestão das Reservas Internacionais referente a 2024. No sumário executivo, a autarquia destaca que as reservas caíram de US$ 355,03 bilhões para US$ 329,73 bilhões entre o fim de 2023 e o encerramento do ano passado.

"A principal razão para essa redução foi o conjunto de operações de venda de dólares no mercado interno, realizadas no último trimestre do ano", explica o BC no texto.

O retorno acumulado no ano passado com o investimento das reservas gerenciadas internamente foi positivo em 3,02%, informou o BC.

O lucro com marcação a mercado com juros e outros fatores somou 3,20%, mas houve perda de 0,18% devido às variações de paridades de outras moedas.

A autarquia afirma que o risco de mercado caiu entre 2023 e 2024. O Value at Risk (VaR) médio das reservas cedeu de 6,1% para 4,9% no período. A maior redução partiu do componente de juros, que passou de 5,0% para 3,8%, por causa da menor volatilidade das taxas de juros nos mercados de renda fixa com investimento das reservas.

O componente de moedas do VaR caiu de 1,7% em 2023 para 1,6% em 2024, devido à diminuição marginal na volatilidade de moedas em relação ao dólar no ano passado. Quanto aos riscos de crédito, a distribuição média dos ativos mostra concentração na classificação "Aaa."

"Em comparação a 2023, em 2024 diminuiu o risco de liquidez, que leva em consideração a média da diferença de preços (spread) entre as ofertas de compra e venda dos ativos pertencentes às carteiras de investimento", afirma o BC.