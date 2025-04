Presidente do Banco Master deixa sede do BC sem falar com imprensa após reunião com Galípolo

O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a sede do Banco Central, em Brasília, no início da tarde desta terça-feira, 1º de abril. Ele não falou com a imprensa.

Vorcaro se reuniu nesta terça-feira com o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

O encontro estava marcado para ocorrer de 11 horas às 12 horas, mas o presidente do Master chegou antes do horário e saiu apenas às 13h30.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a diretoria do BC está debruçada sobre a aquisição da maior parte do capital do Master pelo Banco de Brasília (BRB), anunciada na sexta-feira.

Uma das opções na mesa é trazer o BTG Pactual para o negócio.