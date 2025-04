Sidney Sampaio, Paulinho Serra, Nelson Freitas e elenco de Os Emergentes celebram o fim das gravações do filme

Ontem foi dia de celebração para o elenco do filme de Os Emergentes. Os atores, incluindo Sidney Sampaio, Paulinho Serra e Nelson Freitas se reuniram no Rio de Janeiro, dia 31, em um restaurante para marcar o final das gravações do longa.

O filme é uma comédia e conta a história de um casal aristocrata que acaba falindo e se vê na posição de trabalhar como mordomo e governante de seus antigos empregados, que agora estão milionários.

Em entrevista para colunista Fábia Oliveira, Sidney celebrou seu retorno às telonas:

Estou muito feliz de voltar a fazer cinema. Fiz mais novelas do que filmes, mas o cinema sempre me despertou interesse.

Além deles, Laura Proença, Cat Dantas e Jeniffer Setti também estiveram presentes.