Taís Araújo se abre sobre cena intensa na estreia de Vale Tudo: - Passamos meses estudando

O remake da novela Vale Tudo chegou às telinhas na noite da última segunda-feira, dia 31, e já conquistou tanto os fãs antigos, quanto os novos. Taís Araújo também deu o que falar durante suas cenas e seu papel como Raquel.

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 1°, a atriz contou um pouco sobre a festa do elenco para a estreia da novela.

- Foi lindo, a gente se reuniu, o elenco, a equipe. Tivemos uma festa com um telão, então todo mundo viu junto, celebrando estar junto e tanto trabalho. Eu gravo essa novela desde novembro, estou há quatro meses. Tem gente que está há sete meses, contou.

Taís ainda revelou como foi a gravação de uma das primeiras cenas da novela, o momento em que Raquel e Rubinho, papel de Júlio Andrade, têm uma discussão calorosa.

- Eu fui muito abençoada. Primeiro que essa personagem me proporciona muitas emoções e eu contraceno com atores incríveis. O fato de estar com o Julinho Andrade, que para mim é um dos maiores atores desse país, fazendo esse personagem, fazendo essa cena, ajuda muito. Ele é um super parceiro. E essa cena é muito forte, a gente conversou muito sobre ela, passamos meses estudando e falando dela, conta a atriz.

Taís também fala sobre as preparações e demandas de cada cena, principalmente nessa novela.

- Tem cenas que exigem mais da gente, fisicamente ou emocionalmente, são demandas diferentes. Assim como na vida. A gente fala: Essa cena para mim, eu gostaria de fazer com mais tempo. Então a gente propõe pequenas mudanças no roteiro, nós vamos trabalhando de acordo com a demanda de cenas que exigem mais, outras menos. Agora, todas exigem. É uma novela muito trabalhosa. Deliciosamente trabalhosa, iniciou.

- Mas, claro, tem cenas que você tem que estar muito focada. E tem cenas que são feitas mais tecnicamente que por mais que seja uma cena que não demanda muito do emocional precisa ter muita atenção. Mas é sempre um desafio e é sempre delicioso, disse Taís.

Ela ainda recebeu uma linda homenagem do marido, Lázaro Ramos, que não poupou elogios à amada.

- Estou aqui no México, nesse momento arrumando minha mala para voltar para casa. A gente tem se visto pouco, mas é por um bom motivo, as gravações de Vale Tudo são intensas. Todos nós ficamos muito orgulhosos do seu trabalho hoje e, aliás, vamos continuar orgulhosos durante toda a novela porque eu acho que a história vai parar e emocionar o Brasil e você vai emocionar muita gente. Nossa vida sempre foi assim, corre para lá, corre para cá. Mas o amor permanece imenso e o orgulho cada vez maior. Até um dia, disse Lázaro no vídeo.