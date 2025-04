Kim Delaney, atriz de NYPD Blue, é presa após tentar atropelar marido em meio a acusação de violência doméstica

Kim Delaney, atriz de NYPD Blue, foi presa no último sábado, dia 29, após ser acusada de tentar atropelar o marido, James Morgan, com o seu carro. A confusão aconteceu um dia depois de ela mesma denunciar o companheiro por violência doméstica. Segundo informações do TMZ, ambos foram detidos pelas autoridades de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a CBS News, uma fonte afirmou:

Após uma investigação dos delegados, a Sra. Kim Delaney foi presa por agressão com arma letal e o Sr. James Morgan foi preso por agressão.

Kim e Morgan estariam tendo brigas acaloradas há alguns dias, até o momento em que o conflito se tornou físico.