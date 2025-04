Grávida do segundo filho, Ary Mirelle realiza nova cerclagem e tranquiliza: Deu certo, Joaquim tá bem e seguro

Grávida do segundo filho, fruto do casamento com o cantor João Gomes, Ary Mirelle realizou uma nova cerclagem uterina, mesmo procedimento que fez na primeira gestação. Através das redes sociais, a influenciadora falou sobre o assunto e informou que está bem e em casa.

Através dos stories, Ary postou uma foto no hospital e explicou que se engravidar novamente terá que realizar a cerclagem:

Pra quem tá na dúvida... O motivo de eu ter feito a cerclagem novamente é porque meu colo é incompetente e não suporta o peso do bebê e eu tenho alto risco de parto prematuro. Toda gravidez que eu tiver, eu preciso fazer.

Momentos após a publicação, a esposa de João Gomes postou alguns cliques no hospital e ao lado do pai de seus filhos:

Cerclagem deu certo, Joaquim tá bem e seguro, escreveu.

Vale pontuar que Ary e João estão à espera de Joaquim.