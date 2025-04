Taís Araújo, Paolla Oliveira e elenco celebram primeiro capítulo do remake de Vale Tudo com festa

Na noite da última segunda-feira, dia 31, o elenco de Vale Tudo se reuniu em uma festa para celebrar a exibição do primeiro capítulo da novela das nove, que é remake da trama de 1988. Taís Araújo, que vive a personagem Raquel Accioli, compartilhou um vídeo nas redes sociais falando sobre a emoção e ansiedade de finalmente entregar o trabalho ao público:

- Festa de estreia de Vale Tudo. Como é que eu estou? Nervosa, gente! Achei que não estava nervosa, mas hoje acordei 3h13 da manhã com uma dor no estômago. Aí eu tive que assumir, eu estou nervosa. Também estou com uma sensação de que estou dando tudo que eu podia dar. Eu não tenho mais para dar para essa personagem. Isso também me deixa em paz. Agora é com o público, que a gente faz tudo para vocês. Então agora é com vocês e para vocês. Espero que vocês gostem.

Paolla Oliveira também descreveu como estava o coração com a estreia de mais uma novela da qual faz parte do elenco. A intérprete de Heleninha Roitman declarou:

- Acho que vai ser um trabalho lindo. Acabei de escrever aqui que acho que as pessoas têm que dar tempo para elas se apaixonarem, questionarem, viverem um pouco essa história. Eu acho que tem a curiosidade de quem assistiu à novela, de quem não assistiu. Tem várias vertentes de curiosidade para se trabalhar. Trabalhando todo dia por isso. Borá lá fazer valer tudo por essa novela.

A atriz também fez questão de tirar uma foto com Antônio Pitanga, que aparece no primeiro capítulo como o avô de Maria de Fátima e pai de Raquel. Na legenda, deixou uma reflexão:

Hoje é dia de Vale tudo! Uma história que atravessa gerações ? e que continua atual, urgente, necessária. É muito especial fazer parte desse projeto tão desafiador. Uma oportunidade de revisitar personagens, dilemas e perguntas que seguem ecoando em cada um de nós. Estreia de novela sempre dá frio na barriga. Mas é um frio bom, cheio de amor, entrega e desejo de tocar quem está do outro lado da tela. Espero que essa história te emocione, te provoque, te faça pensar. E aí, será que vale tudo pra conseguir o que se quer? Vocês dirão.