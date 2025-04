Astronautas da Nasa falam sobre erros que os fizeram permanecer no espaço

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), disseram nesta segunda-feira, 31, que se consideram parcialmente responsáveis pelos erros que levaram a viagem à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), que fizeram em junho do ano passado, se tornar uma maratona de nove meses. Eles voltaram para a Terra há duas semanas, em uma espaçonave da SpaceX, no dia 18 de março.

Em sua primeira coletiva de imprensa, a dupla disse que ficou surpresa com todo o interesse sobre a situação de ambos, e insistiu que estavam apenas fazendo seu trabalho, colocando a missão à frente de si mesmos e até de suas famílias. Eles tiveram que ficar por mais tempo na ISS em razão de um problema na cápsula Starliner, da Boeing, que os levou até o espaço.

Wilmore não hesitou em aceitar parte da culpa pelo voo de teste malsucedido da Boeing. "Eu começarei e apontarei o dedo e me culparei. Eu poderia ter feito algumas perguntas e as respostas para essas perguntas poderiam ter mudado o curso," disse aos repórteres. "De cima a baixo na cadeia. Todos nós somos responsáveis. Todos nós assumimos isso."

Ambos os astronautas disseram que viveriam a experiência no novamente. "Porque vamos corrigir todos os problemas que encontramos. Vamos consertá-los. Vamos fazer funcionar," disse Wilmore, acrescentando que voltaria "num piscar de olhos". Já Suni Williams observou que o Starliner tem "muita capacidade" e ela quer vê-lo ter sucesso.

Os dois se encontrarão com a liderança da Boeing na quarta-feira, dia 2 de abril, para fornecer um resumo do voo e seus problemas. Os astronautas de longa data acabaram passando 286 dias no espaço - 278 dias a mais do que o planejado quando decolaram no primeiro voo de astronautas da Boeing em 5 de junho de 2024.

Os pilotos de teste tiveram que intervir para que a cápsula Starliner alcançasse a estação espacial, pois os propulsores falharam e houve vazamento de hélio. A estadia deles na estação espacial continuou sendo estendida enquanto os engenheiros debatiam como proceder.

A Nasa finalmente julgou o Starliner muito perigoso para trazer Wilmore e Williams de volta e os transferiu para a SpaceX. Mas o lançamento de seus substitutos ficou paralisado, ampliando a missão para além de nove meses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, instou Elon Musk da SpaceX a apressar as coisas, adicionando política ao drama dos astronautas presos. O drama arrastado finalmente terminou em 18 de março com um retorno perfeito da SpaceX na costa da Flórida.

A Nasa disse que os engenheiros ainda não entendem por que os propulsores do Starliner funcionaram mal. Para o verão, existe a previsão para a realização de mais testes. Se os engenheiros puderem descobrir os problemas do propulsor e vazamento, "o Starliner está pronto para ir", disse Wilmore.

A agência espacial pode exigir outro voo de teste - com carga - antes de permitir que astronautas embarquem. Essa repetição poderia acontecer até o final do ano. Apesar dos problemas do Starliner, oficiais da agência espacial americana disseram que apoiam a decisão tomada anos atrás de ter duas empresas concorrentes dos EUA fornecendo serviço de táxi de ida e volta para a estação espacial.

Mas o tempo está se esgotando: a estação espacial está programada para ser abandonada em cinco anos e substituída em órbita por laboratórios operados privadamente. Com informações das Associated Press.