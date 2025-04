Ibovespa ignora queda em NY e sobe a 131 mil pontos, com sinal de fluxo e alta do minério

A valorização de 1,86% do minério de ferro estimula o Ibovespa nesta manhã de terça-feira, 1º de abril, que mira o nível dos 131 mil pontos, um dia antes da efetivação do plano de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A alta aqui destoa da queda das bolsas em Nova York, em meio a incertezas relacionadas às medidas. Neste cenário, alguns investidores têm alocado recursos em mercados emergentes, como o Brasil, aproveitando oportunidades, cita Henrique Lenzi, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

"Há uma grande expectativa com o anúncio das tarifas. Num primeiro momento, Trump tem ido na linha de dar uma martelada - fala-se agora que o país considera impor tarifa de cerca de 20% à maioria das importações. Depois, revisa. Isso traz incerteza aos mercados", completa Lenzi.

Conforme o operador de renda variável da Manchester, as dúvidas com o tarifaço tem elevado as preocupações com uma desaceleração da economia americana, o que acaba atraindo fluxo para países como o Brasil. "Vem não por fundamentos, pois aqui nada mudou principalmente em relação ao fiscal. Não vimos nenhuma melhora fundamentalista no Brasil", acrescenta.

Neste cenário, o fluxo de capital externo na B3 está positivo em R$ 12,463 bilhões. Para o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, encontrar uma explicação para a entrada de recursos internacionais passa pelas incertezas envolvendo as políticas comerciais do governo Trump. Em meio a essas dúvidas, relembra, o dólar se enfraqueceu não só em relação ao real, mas ante outras moedas de países emergentes. Isso, diz Costa, trouxe novamente um apetite a risco.

"Diminuiu um pouco o apetite de risco dos investidores por ativos americanos e isso abre espaço para uma realocação, para uma rotação de investimentos. E o Brasil, dentro dos emergentes, acaba sendo um mercado preferencial", afirma o economista-chefe da Monte Bravo.

Ontem, o Índice Bovespa fechou em baixa de 1,25%, aos 130.259,54 pontos mas concluiu o mês e o primeiro trimestre com ganhos de 6,08% e 8,29%, pela ordem.

"Será preciso avaliar os impactos e consequências, além de eventuais mudanças no curso das medidas dos Estados Unidos. Isso significa dizer que a prudência nos investimentos de risco e a volatilidade dos mercados devem continuar", estima Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.

No foco dos investidores hoje ficam PMIs no exterior e no Brasil. Além disso, o mercado monitora falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do BC e depois se reúne com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, em meio à compra de uma fatia da instituição pelo BRB, por R$ 2 bilhões. Pessoas envolvidas na negociação não descartam a entrada também do BTG Pactual na operação. Fora do Ibovespa, ontem as ações do BRB dispararam quase 90%. Hoje, arrefeciam os ganhos para 16% (ON) e 10% (PN).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda em Paris, também fica no radar. Nesta manhã, Haddad ressaltou que os Estados Unidos têm posição confortável em relação ao Brasil, pois o país é superavitário. "Nos causaria certa estranheza se o Brasil sofrer retaliação injustificada dos EUA."

Em documento publicado ontem, os EUA acusam o Brasil e uma série de outros nações de imporem numerosas barreiras e tarifas contra produtos americanos.

Amanhã, Trump, anunciará as "tarifas recíprocas" contra produtos estrangeiros de parceiros comerciais e nos próximos dias é esperado que a Casa Branca imponha tarifa de 25% a carros importados. O republicano disse que os EUA serão "mais gentis; relativamente mais lenientes".

Às 11h25, Vale subia 1,34% e Petrobras, entre 0,94% (PN) e 1,05% (ON). Sobre as empresas ainda ficam no foco informações divulgadas ontem à noite.

Quanto à estatal, a Petrobras firmou um acordo de cinco anos renováveis por igual período com o Instituto Francês do Petróleo e Energias Renováveis (Ifpen) para pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a projetos de transição energética e descarbonização. Já em relação à mineradora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a companhia retome o pagamento de auxílio emergencial a atingidos de Brumadinho, em Minas Gerais.

No horário citado acima, o Ibovespa subia 0,67%, aos 131.133,82 pontos, ante elevação de 0,74%, na máxima aos 131.220,06 pontos, e depois de ceder 0,14%, com mínima em 130.080,54 pontos.