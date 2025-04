Em noite de Sincerão, Guilherme se revolta com gêmeos e Vinícius discute com Maike. Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Com mais um Sincerão os ânimos da casa no BBB25 ficaram elevados na madrugada desta terça-feira, dia 1°. Dessa vez, a dinâmica pedia que cada participante escolhesse alguém que se encaixasse nas frases: é planta e sabe disso, deveria ter saída há muito tempo e pega carona no enredo dos outros.

Foi Guilherme quem acabou se revoltando ao ser colocado como pega carona no enredo dos outros por um dos gêmeos, o João Pedro. Mas, em resposta, colocou o brother como quem já deveria ter saído há muito tempo. Essa troca de apontamentos gerou uma confusão entre eles com muito bate boca.

- Essa questão de pegar carona no enredo dos outros só pela questão de eu ter me levantado para defender a Daniele mesmo, do mesmo jeito que você repete sempre: é meu irmão e eu vou defender mesmo. Então é minha amiga e eu vou defender mesmo quem for!, respondeu o pernambucano.

- João Gabriel é uma pessoa que, até agora aqui, com gracinha, com graça em relação ao meu tom de voz. Ele sempre termina sendo arrogante e até um pouco ríspido com as meninas e depois chega pra mim e fala: eu não sou assim lá fora, o caramba! Isso aqui é reflexo do que você é lá fora!, criticou Guilherme durante sua argumentação no Sincerão.

E outra dupla que pegou fogo foi Vinícius e Maike que também bateram boca pela dinâmica.

Tudo começou quando o líder da semana chamou Vinícius de sombra da Aline, antiga dupla do brother e apontou ele como quem pega carona no enredo dos outros.

- Vinícius, sempre protegendo a Aline, sempre a sombra dela. Acho que ele só pegava o enredo dela aqui, brincou com a Eva, com a Renata só por causa do enredo da Aline, argumentou.

Vinícius não ficou quieto e rebateu o comentário de Maike.

- Você não inova. Você é uma planta que ou tava fumando, ou nadando. Seu enredo se baseia em atacar Diego, sendo que você é sempre quem traz coisa da primeira semana. Você não inova. Você é uma planta que ou tava fumando, ou nadando. Você não tem coerência ou coesão!

Ainda teve resposta de Vilma para Victória ao ser colocada como planta pela atriz.

- Vilma, porque me colocou como planta. Eu concordo que é o contrário. Ela nunca foi muito expressiva no jogo e sempre tava em volta do que Diogo fazia e agora fica em volta do que o grupo dela tá fazendo, argumentou Vitória.

- Te chamar de planta foi até um carinho, porque você tá votando em mim desde que entrei aqui e agora quer dizer que vivo no jogo da minha dupla ou em volta do meu grupo. Eu tenho que ficar com eles, cara. Ontem mesmo você falou que tava somando voto. Você teve conflito com os meninos e domingo votou em mim, rebateu a mãe de Diogo Almeida.