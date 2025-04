Receita da illycaffè cresce 6% em 2024 e atinge 630 milhões de euros

A receita da illycaffè atingiu 630 milhões de euros em 2024, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. "Este forte crescimento orgânico foi alimentado pelo aumento dos volumes de vendas em todos os principais mercados, particularmente na Itália, Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido", informou a empresa familiar italiana. O lucro líquido ultrapassou 33 milhões de euros, registrando um aumento de 42%, em linha com a forte trajetória ascendente do EBIT.

A margem operacional líquida (EBIT) subiu para 61 milhões de euros, um aumento de 50% em relação a 2023, apoiada pelo crescimento do EBITDA e por um menor impacto da depreciação nas receitas líquidas. A margem operacional bruta (EBITDA) cresceu para 110 milhões de euros, 19% a mais do que em 2023, "impulsionada pelo aumento dos volumes e pelo crescimento orgânico sustentado". A margem EBITDA melhorou para 17,5% das receitas, refletindo um aumento de 1,9 pontos porcentuais em relação ao ano anterior.

A posição financeira líquida ficou em 109 milhões de euros, refletindo uma melhoria de 10% em relação ao ano anterior. "A forte geração de caixa permitiu investimentos estratégicos destinados a expandir a capacidade de produção, promover a inovação sustentável e acelerar a transformação digital", relatou a empresa.

Diante desses resultados recordes, a illycaffè concederá um bônus extraordinário de 1 milhão de euros aos seus mais de mil colaboradores em todo o mundo, reconhecendo sua dedicação e contribuição para o sucesso da empresa.

A CEO da illycaffè, Cristina Scocchia, comentou em nota: "2024 marcou o terceiro ano consecutivo de crescimento orgânico robusto, com aumentos de dois dígitos tanto no EBITDA como no lucro líquido, apesar de um ambiente macroeconômico e geopolítico desafiador e do aumento persistente dos custos das matérias-primas."

Scocchia disse, ainda, que "olhando para o futuro, 2025 apresenta desafios para a nossa indústria, especialmente devido ao aumento dos custos das matérias-primas, que agora duplicaram depois de já terem aumentado cerca de 40% em 2024. Estamos empenhados em mitigar o impacto nas margens causadas pelo aumento dos preços do café verde, continuando a investir na inovação e no crescimento internacional. Além disso, reafirmamos o nosso plano de investimento de 120 milhões de euros destinado a duplicar a nossa capacidade de produção e logística em Trieste."