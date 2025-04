UE tem plano forte para retaliar tarifas dos EUA, se necessário, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 1, que o bloco tem um "plano forte" para retaliar as tarifas americanas, se necessário. "A Europa não começou este confronto", pontuou, em discurso divulgado nesta segunda. "Seria melhor se nós pudéssemos encontrar uma solução construtiva."

Von der Leyen disse que o bloco irá analisar "cuidadosamente" os anúncios das tarifas recíprocas, previstos para quarta-feira, 2, para calibrar a resposta aos Estados Unidos, sob o objetivo de encontrar uma "solução negociada" e proteger os interesses europeus.

A estratégia europeia, revelou a autoridade, é primeiro tentar a negociação e utilizar as "cartas" europeias, como o tamanho do mercado local e a possibilidade de contramedidas firmes. Em segundo e terceiro lugar, o bloco trabalhará para diversificar parcerias comerciais com outros países e para fortalecer o Mercado Único Europeu, medidas que a UE espera que possam resultar em "catalisadores poderosos" para o crescimento econômico.

"As tarifas serão pagas pela população e vão apenas alimentar a inflação. É exatamente o oposto do que queremos alcançar", alertou.