Israel realiza novo ataque contra Beirute, capital do Líbano

As forças de Israel bombardearam um prédio no sul de Beirute na madrugada desta terça-feira, 1. O alvo do ataque seria um membro do Hezbollah que teria ligações com o Hamas. Informações sobre vítimas não foram divulgadas. Fotos e vídeos compartilhados na imprensa local e nas redes sociais mostram os três últimos andares de um prédio de apartamentos danificados após o ataque. Fonte: Associated Press.