Heloísa Bolsonaro entrega cartões para os vizinhos nos EUA e fala sobre apreensão de passaporte

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e sua família, entregaram cartões e pães de queijo para os vizinhos nos Estados Unidos. A esposa do parlamentar, Heloísa Bolsonaro, mostrou os cartões em uma publicação em sua conta no Instagram nesta segunda-feira, 31, e contou sobre sua viagem para o país norte-americano. Segundo Heloísa, "erraram o timing" de pedir a apreensão do passaporte do político.

"Imprimi alguns cartões, assei pães de queijo e fomos todos pessoalmente entregar para os vizinhos. Isso de ser apenas uma família comum, que ninguém conhece, é muito gostoso! E antes mesmo, alguns vizinhos já haviam batido aqui para entregar mimos de boas-vindas!", escreveu Heloísa.

O cartão mostra uma foto da família escrito "The Bolsonaros", e os nomes de Eduardo, Heloísa e dos filhos, Geórgia e Jair Henrique.

Durante o fim de semana, Heloísa também compartilhou detalhes da mudança para os Estados Unidos. Segundo ela, a família planejava passar o carnaval em Brasília, mas a ideia da viagem teria surgido após "Deus colocar no meu coração a vontade de visitar uns amigos".

Heloísa afirmou que "erraram o timing" ao pedir a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. No dia 27 de fevereiro, o deputado Lindbergh Farias (PT), líder da bancada do PT na Câmara, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado por crimes contra a soberania e pediu a apreensão do passaporte do político.

"Nada me tira da cabeça que AM (Alexandre de Moraes) tinha certeza que Eduardo estaria no Brasil ... Porém, eles erraram no "timing". Dia 27 saímos do Brasil. Dia 28 estávamos recebendo essa notícia já em solo americano e ninguém sabia ainda que estávamos nos Estados Unidos, não havíamos ainda publicado nada", escreveu a esposa do deputado. Heloísa afirmou ainda que a ida da família ao país foi "calculada" e "planejada" por Deus, e disse que não tem nenhum impedimento de voltar ao Brasil.

"Eu não tenho nenhum impedimento de voltar ao Brasil. Mas por que eu faria? Para buscar uma mala com alguns pertences? Eu não vou arriscar ser feita de "isca" quando sabemos muito bem que o mal do (Alexandre de Moraes) não tem limites. Um psicopata que não tem compaixão, que separa pais e mães de filhos. Um psicopata que não sabe o que é amor", escreveu.

No último dia 18, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contrariamente ao pedido do PT para que a Justiça apreendesse o passaporte de Eduardo Bolsonaro e instaurasse uma investigação contra ele. Segundo Gonet, a solicitação não apresenta elementos mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação.

No mesmo dia, o deputado federal pediu licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos "para buscar sanções aos violadores dos direitos humanos".