Pedrinho reforça desejo do Vasco de enfrentar Flamengo em São Januário no Brasileirão

O presidente do Vasco, Pedrinho, declarou nesta segunda-feira que o clube enviará um ofício para garantir que o clássico com o Flamengo, no dia 19 de abril, às 18h30, seja disputado em São Januário. Em entrevista ao canal Podcast Cruzmaltino, o mandatário afirmou que, se necessário, aceita jogar com torcida única para que o confronto aconteça na casa vascaína.

"Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário", afirmou Pedrinho.

O desejo do presidente vascaíno já havia sido manifestado anteriormente, quando tentou levar para São Januário o confronto contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, o pedido foi negado, e o Vasco optou por atuar no Engenhão, sob a justificativa de que o Maracanã oferecia vantagens ao rival rubro-negro.

Caso o pedido seja aceito, será a primeira vez que Vasco e Flamengo se enfrentam em São Januário desde o Brasileirão de 2020. Na ocasião, o time rubro-negro venceu por 2 a 1. Desde então, os confrontos entre as equipes ocorreram no Maracanã ou em outros estádios neutros.

Antes do clássico, o Vasco terá uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino enfrentará o Corinthians, fora de casa, na segunda rodada da competição. Depois, receberá o Sport em São Januário e viajará para encarar o Ceará, antes de medir forças com o Flamengo.

A diretoria do Vasco agora aguarda a posição das autoridades responsáveis para saber se poderá realizar o clássico em seu estádio. A decisão caberá à CBF, ao Ministério Público e ao Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), que analisarão questões de segurança e viabilidade da partida no local.