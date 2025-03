Militares israelenses ordenam a evacuação da cidade de Rafah, no sul de Gaza

As forças armadas de Israel emitiram nesta segunda-feira, 31, ordens de evacuação abrangendo Rafah e áreas próximas, indicando que em breve poderão lançar outra grande operação terrestre na cidade mais ao sul da Faixa de Gaza.

Os militares israelenses ordenaram que os palestinos se dirigissem a Muwasi, um conjunto de acampamentos de barracas ao longo da costa. As ordens foram dadas durante o Eid al-Fitr, um feriado muçulmano normalmente festivo que marca o fim do mês de jejum do Ramadã.