Le Pen pode ter suspensão de inelegibilidade antes de 2027, avalia Eurasia Group

A Eurasia Group avalia que há "grande chance" de que o Conselho Constitucional possa suspender a inelegibilidade da líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen, permitindo sua candidatura. A política foi condenada nesta segunda-feira, 31, por desvio de verbas da União Europeia para financiar seu partido e proibida de concorrer às eleições presidenciais de 2027.

A consultoria avalia que o caso, inicialmente judicial, agora se tornará político. Le Pen deve alegar que o "establishment busca sua morte política", especialmente porque pesquisas a colocam como forte concorrente em 2027, com 33%-37% no primeiro turno. Se o banimento for mantido, seu substituto seria Jordan Bardella, presidente do partido, cujas chances de vitória são consideradas "significativamente menores" do que as de Le Pen, pontua a instituição.

O veredicto também pode agravar a instabilidade política na França. Para a Eurasia, Le Pen, irritada, pode se unir à esquerda para derrubar o governo minoritário de François Bayrou. No entanto, a consultoria mantém como cenário mais provável, com 60% de chance, novas eleições legislativas até setembro ou outubro.

O Conselho Constitucional terá a palavra final. Em um caso similar na semana passada, os "sábios" do Conselho sugeriram que cortes devem ter "senso de proporção" ao barrar políticos antes de recursos, especialmente figuras de "grande importância nacional", destaca. Se a inelegibilidade for suspensa, Le Pen poderá concorrer em 2027 enquanto aguarda julgamentos de apelações, que podem levar dois anos, diz a instituição.

A Eurasia ressalta que, embora a condenação não seja "política", seu desfecho será. E, para a consultoria, o sistema francês pode acabar poupando Le Pen de uma exclusão eleitoral definitiva.