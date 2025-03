Internautas vão à loucura com suposta ficada de Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Será que está rolando? Nesta segunda-feira, dia 31, a internet foi à loucura com os rumores de envolvimento entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes após o festival Lollapalooza 2025. O evento aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Diante da notícia, os internautas rapidamente mostraram como shippam os dois juntinhos. No X - antigo Twitter - diversas pessoas se pronunciaram sobre a suposta ficada entre a atriz e o cantor. Vale lembrar que Bruna está solteira desde o término com João Guilherme.

Pois tomara que o Shawn comece a namorar a Bruna Marquezine e se mude pro Brasil porque aqui é muito a casa dele e faça shows em todos os estados assim todo mundo ganha porque todas as brasileiras vão namorar ele por tabela, disse uma.

Hoje eu tenho fé que a Bruna Marquezine vai realizar a fanfic que eu criei entre ela e Shawn, declarou uma segunda.

A Bruna Marquezine na house mix para ver o show do Shawn Mendes e eu só consigo lembrar do Rock in Rio 2017 e da minha fic que eles vão casar.

Vale lembrar que os rumores de affair entre eles começou em 2017 no Rock in Rio.