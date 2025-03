No 'Café com o Eliminado', Eva diz que comentários de João Pedro no 'BBB 25' 'foram machistas'

Eva, última eliminada do BBB 25, esteve presente no Mais Você para o Café com o Eliminado nesta segunda-feira, 31. A sister falou sobre os comentários dos gêmeos, sua aliança com Renata e se impressionou com o que foi dito por supostos aliados durante o reality.

Ela viu os elogios de João Pedro, que declarou sua preferência por Vinícius na noite deste domingo, 30. "Vi alguns vídeos do João Pedro e fiquei bem impressionada, porque a percepção que a gente tem lá de dentro é só o que a gente vê e troca com a pessoa."

Outro momento polêmico foi a conversa entre os gêmeos, vista por Eva durante o programa matinal. Ela comentou: "Ele fazia umas brincadeiras que em certo momento eu cortei. Nunca teve nenhum tipo de intenção de relacionamento da minha parte."

"Os comentários foram pesados, talvez um pouco machistas. Não é legal de assistir ... Ver do lado de fora todos esses comentários me deixa bem chateada mesmo."

"Isso fala mais sobre ele", disse também.

Perguntada por Ana Maria Braga sobre a Vitrine do seu Fifi, a professora de dança disse: "A Renata sabe filtrar muito bem as coisas que escuta, tem o pé no chão. Ela chegou realmente energizada, isso soou como uma soberba, mas era uma forma de reagir e se mostrar mais ainda."

"A maioria das coisas que a Renata soube foram relacionadas a Aline", explicou também.

"Dentro do jogo, foi importante ter um suporte assim ... Acho que ela vai dar conta muito bem lá sem mim. Ela vai segurar a onda, tenho certeza."

Eva comemorou que Maike é o novo líder e falou sobre a chegada do "Modo Turbo": "O frio na barriga é constante. Tem que ter cabeça e foco."

Em seu "pódio do amor", Eva colocou Renata, Vilma e Maike em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Já nos "desentendimentos", a professora de balé colocou João Pedro, João Gabriel e Vinícius.

"Eu acho o Guilherme uma pessoa bem sensata, acho que tem perfil de ganhador", ponderou, por fim.