Trump diz que, de início, 'todos os países' serão atingidos pelas tarifas recíprocas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não serão apenas 10 ou 15 nações que serão atingidas pelas tarifas recíprocas, mas sim "todos os países", em rodada de perguntas e respostas com repórteres na noite do domingo, 30. É esperado que essas tarifas entrem em vigor na quarta-feira, dia 2 de abril.

"Começaremos com todos os países, vamos ver o que acontece", disse o presidente dos EUA. "Se você olhar o histórico e o que aconteceu com a gente, ninguém nos tratou de maneira justa ou bacana", acrescentou ao mencionar, em especial, a "difícil" relação comercial com os países da Ásia.

Segundo Trump, os EUA tratarão os países de maneira "muito mais generosa".