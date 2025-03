Eva reflete sobre comentários de João Pedro no BBB25: Eu não sei se ele fantasiou algo na cabeça dele

Eva esteve no Mais Você desta segunda-feira, dia 31, para participar do Café com Eliminado. A última a deixar a casa do BBB25 foi bater um bate-papo com Ana Maria Braga sobre sua passagem pelo reality.

Para começar, a apresentadora quis saber se a sister havia ficado chateada por Renata ter sido escolhida, até mesmo por sua torcida, para ir na Vitrine do Seu Fifi. Para Eva, no entanto, isso não foi uma questão:

- Talvez porque ela [Renata] já estava tendo problema com Aline e a torcida quis mostrar o que estava acontecendo. [...] Isso não é um problema.

Polêmica com os gêmeos

Ana também falou sobre a relação conturbada dela com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Questionada se ela e Renata teriam se distanciado dos irmãos após a dinâmica com o público, a sister explicou:

- De fato, quando a Renata voltou com mais informações sobre eles, de abrir mais o olho. A gente foi devagar, ninguém virou as costas. Até porque as informações que a gente tinha não eram tão detalhadas, a gente tinha fuja dos gêmeos.

E continua:

- Eles são divertidos, eles brincam, mas ver do lado de fora todos esses comentários eu fico muito chateada.

Romance com João Pedro?

Já sobre a proximidade com João Pedro, a sister afirmou que sempre quis apenas amizade. Ana mostrou alguns comentários do brother em relação a ela, e Eva disparou:

- Ele fazia umas brincadeiras ali. Certo momento eu cortei. Falei, não vou pegar para te criar não. Tinha uma relação de irmandade, nunca teve intenção da minha parte. Acho que os comentários foram um pouco pesados, talvez um pouco machistas.

E finaliza:

- Eu não sei se ele fantasiou algo na cabeça dele, e no momento que ele viu que eu não corresponderia ele foi para esse lado mais machista. Fala mais sobre ele, Ana. Porque eu não fiz absolutamente nada. Quando eu senti que teve algum comentário, eu cortei na mesma hora. Eu fui para o programa com o propósito do prêmio.