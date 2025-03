Thiaguinho e Carol Peixinho fazem primeira aparição pública após anúncio de gravidez

Novos papais na área! Thiaguinho e Carol Peixinho surgiram juntos no último dia Lollapalooza, em São Paulo, que aconteceu no domingo, 31. Essa foi a primeira aparição pública do casal após o anúncio de gravidez.

Como você viu, o cantor e a influenciadora deu a notícia para os fãs através das redes sociais. Na publicação, que continha o primeiro ensaio da gestação, eles escreveram:

Prontos para viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!

Thiaguinho e Carol estão juntos desde agosto de 2021.